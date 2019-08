Actrice, businesswomen mais surtout maman de trois enfants, tout semble réussir à Jessica Alba. Pourtant, il n’y a pas si longtemps que la star se sent bien dans sa peau, confie-t-elle à InStyle. Aujourd’hui, elle a retrouvé la confiance en elle et assume pleinement son corps de maman de trois enfants. Et elle a bien raison.

Dans une interview accordée à InStyle, la star se rappelle de sa première cover pour le magazine. « J’avais 26 ans, en juin 2007. À l’époque, j’étais dans le business depuis une décennie. Quand j’y repense, je n’avais pas confiance en moi. J’avais l’impression de devoir être une personne dont je ne voulais pas. J’ai laissé ce que les gens pensaient de moi me définir », regrette Jessica Alba.

Or, ce temps-là est révolu. La star se transforme lorsqu’elle épouse Cash Warren et devient maman de ses deux premières filles, Honor et Haven. Ce n’est qu’à ce moment que « pour la première fois de ma vie, j’ai vraiment pu vivre ma féminité. J’étais dans ma petite trentaine et il m’aura fallu jusque-là pour que je me sente enfin bien dans mon corps. »

« C’est normal d’être sexy »

À 38 ans aujourd’hui, Jessica Alba assume pleinement son corps, sa personnalité et sa féminité. « J’ai arrêté de me laisser objectiver dans la presse à travers un point de vue masculin » explique-t-elle. « Allez-vous faire voir les mecs. C’est normal d’être sexy. C’est normal de porter une jupe courte ou des imprimés voyants si j’en ai envie. Je fais les choses à ma manière. Je peux exhiber ce que je veux, cacher ce que je veux et me sentir toujours aussi bien. »

Sa dernière couverture pour InStyle remonte à tout juste un an. « Mon fils Hayes n’avait que sept mois quand on a fait le shooting. Si j’avais été plus jeune, j’aurais probablement été obsédée à faire des régimes, de l’exercice… Mais à la place je me suis dit : « voilà où j’en suis. C’est ma vie. Et c’est mon corps ».

« Mes enfants ont explosé mon corps »

« Qui suis-je aujourd’hui ? Je n’en ai plus rien à foutre. J’ai trois enfants. Ils ont explosé mon corps et je suis cool avec ça. Et je sais que je suis intelligente. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je suis une bonne personne ».

Jessica Alba est aujourd’hui à la tête de la compagnie Honest, qu’elle a fondée en 2012. Une entreprise qui fonctionne visiblement bien, puisqu’elle lance sa gamme en Europe cet été. « C’était très ambitieux pour une actrice qui n’avait pas fait d’étude », reconnaît-elle. « Avec Honest, j’ai appris à agir en tant que boss. Je savais que j’avais ça en moi », conclut la star.