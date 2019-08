« Mais t’es sérieux toi ?! Tu vas sortir mon gars ! » En plein concert à Saint Louis, la chanteuse a clairement remis à sa place un homme qui lui a crié d’enlever son short durant sa prestation.

Samedi soir, Jenifer a interrompu son concert à Saint Louis (Alsace) pour recadrer un spectateur qui lui demandait de se dénuder. La chanteuse retirait ses chaussures à talons hauts lorsqu’un spectateur a crié « Et ton short aussi ! ». Une remarque sexiste et déplacée que la star n’a pas appréciée… Et elle l’a fait savoir.

« Mais t’es sérieux toi ?! Tu vas sortir mon gars, tu t’es trompé de spectacle », prévient Jenifer sous les acclamations du public.

« Tu sais ce qu’il te dit mon short ? Il dit tu sors ! »

« En plus il y a ta femme à côté ! »

Bien décidée à ne pas laisser passer ça, la chanteuse a enfoncé le clou. « Mais je rêve… C’est comme si on critiquait les filles en jupe, c’est quoi ce truc ? Je déteste ça, sache le ».

Quand un mec ose lui dire d’enlever son short… bah queen @JeniferOfficiel, merci d’avoir fait passer le message🙏❤️ pic.twitter.com/DaEhNRXHfB — Agathe🌸 (@agathee_gd_) August 3, 2019

Et de poursuivre, ovationnée par le public, « on s’habille comme on veut. Pantalon, jupe, short, robe longue, voile… Il n’y a pas de loi. »

« Tu le rediras plus ? Tu le rediras plus à une fille ? Ça se fait pas ! En plus, il y a ta femme à côté ». Une punchline bien méritée qui aura rapidement calmé le malotru et déclenché une salve de huements dans la salle.

Sans rancune

« Ne le huez pas, je suis sûre que c’est de la maladresse », ajoute Jenifer sans rancune.

« Tu veux présenter tes excuses ? Je les accepte. Soit », conclut la chanteuse avec classe. Avant de souligner au passage : « on parle beaucoup plus de mes vêtements que de ma musique. C’est assez récurrent en fait ». Le message est clair.

Sur les réseaux, les fans n’ont pas manqué de soutenir la chanteuse et de la féliciter pour sa réaction.

Mon niveau de respect pour Jenifer vient de monter de +1000% https://t.co/pqKj10GpDk — claire (@clayreeee1) 4 août 2019