Jenifer va-t-elle encore quitter The Voice ?

La chanteuse française a semé le doute quant à une éventuelle participation à la prochaine et neuvième saison de The Voice France.

Après trois ans d’absence, Jenifer a fait cette année son grand retour dans The Voice. Un retour qui ne pourrait durer qu’une saison. La chanteuse a en effet expliqué ne pas encore savoir de quoi son futur sera fait. « Je ne sais pas encore. Rien n’est décidé. On m’a proposé un nouveau sujet donc il y aura des choix à faire. Une chose est sûre, The Voice reste une aventure humaine super cool et une très belle vitrine pour les talents qui y participent », a-t-elle confié à Télé Star. Avant d’ajouter: « Etre coach reste une expérience dont je suis fière ».

Que ses fans se rassurent, ils pourront retrouver Jennifer en tant que coach lors de la sixième saison de The Voice Kids, qui sera diffusée à la rentrée sur TF1. Elle partagera l’affiche avec Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent.

L’année dernière, c’est Emma, coachée par… Jenifer, qui avait remporté la cinquième édition.