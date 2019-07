VIDEO. Un taureau avec les cornes en feu enflamme les anti-corrida

Les images choquantes d’un taureau, dont les cornes ont été enflammées et qui pris de panique se jette dans une rivière, a choqué les défenseurs des animaux et a relancé un peu plus le mouvement anti-corrida.

La scène s’est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi à Sagonte, près de Valence, en Espagne. Dans le cadre d’une festivité locale, un taureau dont les cornes ont préalablement été enflammées a été lâché dans les rues de la ville. Sur les images diffusées sur Twitter, on voit l’animal pris de panique. Malgré les tentatives d’hommes tenant des bâtons de le distraire et de l’éloigner, le taureau fonce sur des barrières qui finissent par céder. L’animal tombe alors dans la rivière sous les cris des spectateurs.

Mettre le feu aux cornes d'un taureau, le lâcher dans les rues, essayer de l'esquiver. L'homme est fascinant 🤔

📌Jeudi dernier à Sagunt (Espagne), un "toro de fuego", effrayé, défonce des barrières et se jete dans une rivière.#Tradition #ToroDeFuego pic.twitter.com/RJ8RQ3DVN7 — Anymal (@anymalworld) July 28, 2019

Le journal La Razon a indiqué que des pompiers ont réussi à le localiser le taureau aux cornes enflammées tombé dans l’eau et qu’après quelques heures, des agriculteurs ont réussi à le récupérer au bord de la rivière. L’animal serait sain et sauf.

Le hashtag #StopCorrida largement partagé

Relayées par 30 Millions d’Amis sur Twitter, la vidéo a été vue plus de 130.000 fois. « Scène du Moyen- Âge ? Non ! Juillet 2019, 21e siècle », a écrit la Fondation avec le hashtag #StopCorrida. Ce dimanche 28 juillet, plusieurs internautes et personnalités ont republié d’anciennes vidéos pour dénoncer la corrida. Une vidéo publiée par l’association Anymal illustrant la pratique des « taureaux à la mer » a également beaucoup fait parler d’elle.

La fondatrice de l’association One Voice a quant à elle diffusé la vidéo d’un taureau grièvement blessé lors d’une corrida qui, totalement déboussolé, commence à attaquer un cheval. Avec ces vidéos, #StopCorrida faisait partie des hashtags les plus utilisés sur Twitter ce dimanche.