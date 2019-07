Un maire se fait passer pour un handicapé pour tester son personnel

Le maire de Cuauhtémoc, au Mexique, prend très au sérieux la question de l’accueil des personnes handicapées. Il a été jusqu’à se déguiser pour tester ses fonctionnaires.

Plusieurs handicapés de la ville de Cuauhtémoc s’étaient plaints de l’accueil qui leur avait été réservé par le personnel municipal. Ces personnes défavorisées ont en théorie droit à un repas gratuit, et se le voyaient refuser.

Ces griefs ont mis le maire, Carlos Tena, dans l’embarras. Mais il a vite trouvé une solution pour savoir ce qu’il en était. Selon la chaîne Teletrece, il s’est déguisé et a emprunté un fauteuil roulant pour se rendre dans son administration. Conformément aux plaintes qui avaient été déposées, il n’a pas été servi. Alors qu’il demandait à parler à un responsable, il a été mis dans une salle d’attente.

C’est là que la situation a explosé. Furieux, il s’est levé de son fauteuil, à la surprise du personnel. Mais c’est en découvrant l’identité de cet handicapé que le personnel a été le plus étonnée. «Le but de cette expérience était de montrer la réalité quotidienne des citoyens, l’indifférence et la négligence dont font preuve les fonctionnaires à leur égard», a expliqué le maire. Il a prévenu qu’il ne voulait plus entendre parler de cas de maltraitance des personnes défavorisées, sans quoi il n’hésitera pas à prendre des mesures.