Un hashtag recense les pires « compliments » adressées aux personnes handicapées

“Tu es tellement courageuse, tu es une source d’inspiration ! Moi, à ta place, je préférerais mourir”. Sous le #DisabledCompliments , des personnes handicapées partagent tous les pires « compliments » qu’elles aient jamais reçus sur Twitter.

« Mais pourtant, tu n’as pas du tout l’air d’un autiste ». Ceci n’est qu’un exemple de « compliments » diffusés sous le hashtag #DisabledCompliments. Alimenté par des personnes handicapées, il recense toutes ces insultes déguisées en compliments qui leur sont adressées régulièrement.

Fausse compassion, fausse empathie, humour mal placé… Il y en a de toutes sortes. Mais bien souvent, ces compliments se révèlent être blessant, méchant, ignorant ou insultant.

“Wow your legs look great, you could never tell that you’re disabled!”

« You’re so inspiring. If I was like you… I’d wanna die. » (Thanks. 🙄 Fuck you.)

« It’s really inspiring that you still go out despite your cane! » (…fuck you.)

« Wow, you’re so young, though! I’d never have known! » (When I don’t have my cane. Fuck you.) #DisabledCompliments

