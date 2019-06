Voilà pourquoi il ne faut pas charger sa tablette ou son smartphone sur son lit

On connaissait déjà le danger pour les ados de s’endormir avec des écouteurs dans les oreilles alors que leur smartphone est en train de charger. Cette fois, une famille anglaise partage son expérience et met en garde contre le fait de s’endormir avec une tablette qui charge dans son lit.

Il y a quelques jours, Callum Hewkin a eu la permission de prendre la tablette familiale dans son lit pour regarder une vidéo avant de s’endormir. Mais rapidement, le garçon de onze ans est tombé endormi avec la tablette qui était en train de charger près de lui. Le lendemain matin, ses parents ont été réveillés par une épaisse fumée qui sortait de la chambre de leur gamin.

En entrant dans la chambre, ils ont découvert, horrifiés, que la tablette avait pris feu juste à côté de la tête de leur fils. L’appareil a brûlé les draps et le matelas du lit. Par miracle, le feu ne s’est pas étendu à la chambre de Callum et au reste de la maison. Personne n’a été blessé dans cet incident dont l’issu aurait pu être fatale. « La dernière chose que je veux, c’est de me réveiller et de retrouver mon enfant sérieusement blessé ou mort parce qu’une tablette ou un smartphone a mis le feu à sa chambre. Nous avons le sentiment d’avoir eu de la chance. La vie de Callum aurait pu être en danger », a déclaré le père de famille.

DO NOT CHARGE YOUR DEVICES ON YOUR BED!!!

Rapidement arrivé sur place, les pompiers ont indiqué que si la tablette était restée branchée 10 min de plus de ces conditions, elle aurait pu déclencher un incendie fatal pour toute la famille. Les raisons de ce dysfonctionnement restent actuellement inconnues. Il s’agissait d’une tablette Samsung vieille de 4 ans qui était branchée sur son chargeur d’origine.

L’enfant de 11 ans a été profondément marqué par cette expérience. Dorénavant, il lira un bouquin ou une bande-dessinée avant de dormir.

La famille a également tiré les enseignements de cette expérience traumatisante. Terrifiée par ce qu’il s’est passé, la famille ne laisse désormais plus charger d’appareil pendant la nuit ou lorsqu’ils ne sont pas à la maison. Le père encourage aussi les autres parents à vérifier que leur enfant ne charge pas sa tablette ou son téléphone sur son lit.

Suite à cet incident, les services d’incendie et de secours de Staffordshire ont également lancé un avertissement demandant à la population de ne jamais laisser d’appareils charger sur des surfaces potentiellement inflammables comme un matelas.

We have seen an increase in the number of electrical fires we have attended in recent weeks.

Check out our Electrical Safety Top Tips ⬇️ pic.twitter.com/8XMazpFH6U

— Staffordshire Fire & Rescue Service (@StaffsFire) June 20, 2019