Robert Downey Jr. se donne dix ans pour sauver la planète

Robert Downey Jr. mise sur la robotique et l’intelligence artificielle pour nettoyer notre planète. Le célèbre acteur américain se lance le défi d’y parvenir en dix ans, grâce à sa nouvelle fondation.

Lors d’une conférence Amazon re:MARS, Robert Downey Jr. a annoncé le lancement de son organisation « The Footprint Coalition« . Grâce à elle, il entend mobiliser les pointures dans les domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle afin de sauver la planète.

Il compte ainsi « nettoyer la Terre et inverser son empreinte carbone », rapporte Business Insider. Grâce aux nouvelles technologies, l’interprète de Iron Man se laisse dix ans pour accomplir ce challenge.

« Il y a environ six mois, j’étais à une table avec des gens très intelligents, impressionnants et experts sur leurs sujets, et on me déclara la chose suivante : ‘entre la robotique et les nanotechnologies, nous pouvons nettoyer significativement, si ce n’est complètement, la planète en dix ans », explique l’acteur.

« Un rêve optimiste »

Il espère lancer officiellement la Footprint Coalition au printemps 2020.

« Je sais que c’est un rêve un peu trop optimiste. C’est un projet qui a besoin d’énormément de logistique », reconnaît Robert Downey Jr. L’acteur, qui n’a aucune prétention scientifique, a d’ailleurs tenu à préciser à son auditoire : « je ne prétends pas comprendre les complexités auxquelles nous sommes confrontés en tant qu’espèce juste parce que j’ai interprété un génie dans ma vie professionnelle. »

Mais celui qui joue le célèbre Tony Stark à l’écran reste prêt à consacrer les dix prochaines années à ce nouveau défi. « Je dois bien m’occuper maintenant que je suis au chômage », a-t-il plaisanté, en référence à la fin du film “Avengers”.