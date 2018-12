La Nasa donne des conseils pour sauver Tony Stark dans le prochain Avengers

Quelques jours après la sortie de la bande-annonce d’ « Avengers Endgame », la Nasa a donné plusieurs conseils pour essayer de sauver Tony Stark, qui dérive dans l’espace sans oxygène.

Dans la bande-annonce du prochain Avengers, on voit Tony Stark, dans un vaisseau spatial perdu dans l’espace et totalement à la dérive. Iron-Man n’a plus que quelques heures d’oxygène pour survivre et semble destiné à mourir.

Heureusement pour lui, la Nasa a donné quelques conseils à Marvel pour sauver le personnage clé de la série. Dans un tweet, l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace explique dans un premier temps qu’il faut « attendre le message ‘Avengers, nous avons un problème’. » S’il n’arrive jamais, Marvel devrait utiliser toutes ses ressources terrestres pour scanner le ciel à la recherche du disparu.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq — NASA (@NASA) December 9, 2018

Un nouveau record de vues

En tweetant sur le sujet, la Nasa entretient l’énorme buzz lancé depuis la sortie de la bande-annonce du film il y a trois jours. La vidéo du trailer est devenue la bande-annonce d’un film la plus vue en une journée, avec 289 millions de vues. Marvel a d’ailleurs remercié ses nombreux fans sur Twitter. « Aux meilleurs fans du monde. Merci d’avoir été là jusqu’à la fin et d’avoir permis que le trailer d’+Avengers: Endgame+ devienne le plus vu de l’histoire avec 289 millions de vues en 24 heures. »

To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning until the endgame and making this the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/oWBDCe4e0m — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 8, 2018

Le précédent record était déjà détenu par Avengers. La bande d’annonce d’ « Infinity War » avait été visionnée par 230 millions de fans en 24 heures.