Condamné à 15 mois de prison pour avoir forcé un SDF à manger des Oreo au dentifrice

Un Youtubeur a été condamné à 15 mois de prison et banni cinq ans de Youtube pour avoir fait manger des Oreo dont l’intérieur avait été remplacé par du dentifrice à un SDF.

Kanghua Ren, ReSet de son pseudo, est un Youtubeur espagnol comptant plus de 1,1 million d’abonnés et fait partie des 200 Youtubeurs les plus populaires d’Espagne et d’Amérique latine. Mais son succès va connaître un sacré frein à cause d’un pari réalisé en 2017. Dans une vidéo qui avait fait polémique, ReSet avait remplacé la crème de plusieurs Oreo par du dentifrice avant d’en donner à un sans-abri dans les rues de Barcelone contre 20 €. À l’époque, il s’était justifié en affirmant que « ça l’ai­dera à se laver les dents. » « Je pense qu’il n’a jamais pu se laver les dents depuis qu’il est devenu pauvre. »

Après cette « blague » , le sans-abri était tombé malade et avait décidé de porter plainte, bien que le Youtubeur lui ait par la suite proposé 300 € de compensation financière.

Et le verdict de cette affaire est tombé il y a quelques jours. Kanghua Ren a été condamné à 15 mois de prison, qu’il ne purgera pas car il n’a aucun antécédent judiciaire. Il doit aussi payer 20.000€ de « dommages moraux » au SDF, rapporte El Pais. Dans son jugement, le juge explique notamment que ReSet avait « humilié et harcelé une personne âgée, sans défense et vivant dans la rue » pour « attirer l’attention morbide de ses followers. » Il met aussi en avant le caractère répétitif de certains de ses « gags. »

Kanghua Ren ne peut également plus utiliser la plateforme de partage de vidéos pendant les cinq prochaines années.