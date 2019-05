Voici le challenge en ligne le plus drôle et le plus bête depuis le début d’année

Un nouveau défi en ligne fait son apparition: le « Get that money challenge » consiste à bloquer une carte bancaire contre le mur pendant qu’elle tombe. Celui qui y parvient peut utiliser la carte…

On a l’habitude des défis viraux en ligne. Le dernier à avoir fait son apparition est plutôt drôle. Une personne lâche une carte bancaire le long d’un mur. Le joueur doit la bloquer avec sa tête pendant la chute. S’il y parvient, il peut « acheter ce qu’il veut ». Dans la plupart des cas, le joueur ne parvient pas à bloquer la carte.

On peut ainsi voir un enfant se préparer pendant 30 secondes avant de se cogner la tête contre une porte, un autre frapper le mur avant même que la carte n’ait été lâchée…

We told our 12 year old that we’d buy him a @MountainDew if he could catch the debit card with his forehead. Bought him one anyway after my sick cackle 🤷‍♀️😂 #worthit #getthatmoneychallenge pic.twitter.com/j8bZnSSl5R

— rachel friggin french (@RachieFrench) May 28, 2019