2019 commence avec un challenge attendrissant

2019 sera-t-elle l’année des challenges attendrissants? Le « 4 Generations Challenge » est en tout cas bien différent des challenges pas toujours très malins (mais néanmoins drôles) qui circulent en ligne.

Le « 4 Generations Challenge » consiste à rassembler quatre générations d’une même famille dans une vidéo. Il vient de Chine, et prend désormais une ampleur mondiale.

this Chinese four generations meme is so wholesome omg pic.twitter.com/bozR6rB93w — kassy cho (@kassy) January 4, 2019

On peut donc oublier les « Bird Box Challenge« , « Sac à dos Challenge » ou « Challenge de la boite invisible« . Le « 4 Generations Challenge » est convivial et sans danger. Le concept est simple: il faut réunir petits-enfants, enfants, parents et grands-parents. La plus jeune appelle sa mère, qui appelle la sienne, qui appelle également la sienne (qui est l’arrière-grand-mère de la première).

the challenge involves four generations of family members making an appearance so a son calls his dad who calls his dad who calls his dad pic.twitter.com/Q6UrBlIbWH — kassy cho (@kassy) January 4, 2019

My children and my grandparents having a tea party in the Wendy house! One of my favourite photos. My girls are grown up and my grandparents gone, but I’m so happy they played together pic.twitter.com/BMe56WWNRE — Joolze Arnold (@_Joolze_) January 5, 2019