« La mort de Lady Diana n’était pas un accident » : les révélations de nouveaux témoins remettent en cause la version officielle

Paris, août 1997. À 36 ans, la princesse Diana décédait dans un tragique accident de la route à Paris, laissant derrière elle William et Harry, alors âgé de 15 et de 12 ans. Plus de 20 années plus tard, deux nouveaux témoignages surgissent et contredisent la thèse de l’accident.

Deux nouveaux témoins, Robin et Jack Firestone, se sont livrés au magazine britannique l’Express. Le couple affirme que la mort précipitée de Lady Di n’était pas accidentelle.

Parmi les premiers à être présents sur les lieux du drame, ils expliquent avoir repéré « deux voitures officielles, sombres et mystérieuses » à proximité de l’accident qui a fait perdre la vie à Lady Di, à Dodi Al-Fayed et à Henri Paul (le chauffeur).

Sur le moment, le couple ne savait pas qui se trouvait à l’intérieur de la Mercedes. Ils remontaient vers leur hôtel parisien à bord d’un taxi, après une croisière sur la Seine. Ce n’est que le lendemain qu’ils réaliseront que la personne qu’ils ont apperçue était Diana.

D’après Robin, les deux voitures foncées, « garées bizarrement » devant la Mercedes de la princesse, étaient impliquées dans l’accident.

Robin explique avoir voulu parler à la police : « Nous sommes allés vers eux et j’ai dit : ‘Écoutez, nous étions dans le tunnel hier soir et nous devons parler à la police car il y a des choses que nous avons vues.’ L’agent ne souhaitait pas les écouter : « Sans hésiter, il a déclaré qu’ils avaient suffisamment de témoins. Ne vous inquiétez pas pour ça », a-t-il conclu ».

« Nous vivons dans la peur »

Les Firestones assurent qu’ils ont été empêchés de témoigner, d’abord par les autorités françaises, et ensuite par les Britanniques.

Aujourd’hui encore, les Firestone craignent pour leur sécurité. «Nous vivons toujours dans la peur à cause de ce que nous avons vu», déclare Robin. Pour ce couple, la mort de la princesse n’était assurément pas un accident. « Je pense qu’il s’agissait d’une affaire royale et que d’autres forces étaient impliquées », ajoute Jack. «Quelque chose de grave pourrait encore nous arriver. Il y a assez de dingues dehors qui pourraient essayer de nous faire taire ».