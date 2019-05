Le Conseil de la Jeunesse veut mieux informer les jeunes avant le scrutin européen

😱🇪🇺J-10 avant les élections européennes🇪🇺😱Pour ce décompte final, les jeunes du Conseil de la Jeunesse vous présentent le troisième et dernier épisode🎥Vous avez peut-être vu la breaking news d'hier: en plus du roaming qui vise à supprimer les frais supplémentaires d'itinérance au sein de l'UE, les coûts des appels et des SMS au sein de l'Espace économique européen seront désormais plafonnés 🥳 Mais si l'Union européenne disparaissait du jours au lendemain, que se passerait-il ?😱Il ne vous reste que 10 jours pour vous renseigner afin de voter de manière informée et construire une Union européennes en faveur des jeunes ✊Merci à Citizen Motion pour la vidéo et à Arthur Rafaelian, Delphine Rochus et Henriette Stache qui se sont plongés, le temps d'un épisode, dans un monde sans UE. Plus d'infos 👉 https://conseildelajeunesse.be/CIVIX.be Make Your Own Choice Infor Jeunes – Réseau Europees Parlement in België / Parlement européen en Belgique Tarmac CNCD-11.11.11

Posted by Conseil de la Jeunesse on Thursday, May 16, 2019