Quand Donald Trump retweete « Fuck Donald Trump »

La présidentielle de 2020 en tête, et dans une volonté apparente de démontrer qu’il bénéficie du soutien sans faille de la classe moyenne, le milliardaire républicain a retweeté une soixantaine de messages de soutien de pompiers en une demi-heure à peine. Avant cette avalanche de retweets, le président des Etats-Unis avait laissé éclater sa frustration. «J’ai fait plus pour les pompiers que ces syndicats pompeurs de cotisations ne feront jamais, et je n’ai jamais été payé!».

I’ve done more for Firefighters than this dues sucking union will ever do, and I get paid ZERO! https://t.co/Tw0qwTiUD6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2019

Sauf que dans sa hâte, le président américain a également retweeté une publication d’un certain « Fuck Donald Trump. » «Mon mari est pompier à New York depuis 15 ans et il votera totalement pour Trump en 2020!», écrivait cet utilisateur. Une marque de soutien que le président américain a immédiatement retweeté, sans se rendre compte de la bourde qu’il commettait. Preuve supplémentaire de l’ironie de ce tweet, la photo du compte porte le message « Bernie 2020, » un soutien au candidat Bernie Sanders, un des plus virulents opposants de Donald Trump. Le tweet, resté visible quelques heures, a depuis été supprimé.

Preuve que la candidature de Joe Biden l’inquiète, Donald Trump multiplie depuis plusieurs jours les attaques contre l’ancien vice-président, comme lui septuagénaire. Homme populaire aux origines modestes, Joe Biden se targue d’avoir gardé le contact avec la base ouvrière du parti démocrate et de pouvoir rivaliser avec le milliardaire républicain dans les régions industrielles où ce dernier a enregistré de très bons scores lors de sa victoire surprise de 2016.