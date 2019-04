Trump franchit le cap des 10.000 déclarations « fausses ou trompeuses »

Après un peu plus de 800 jours au pouvoir, le président américain Donald Trump vient de franchir un cap: celui des 10.000 déclarations « fausses ou trompeuses », selon le décompte du Washington Post.

Le projet, mené par l’équipe « Fact Checker » du quotidien, devait initialement porter sur les 100 premiers jours de sa présidence mais s’est poursuivi au-delà. C’est lors de ses meetings « Make America Great Again » que Donald Trump prend le plus de libertés avec la réalité et les faits: 22% de ses affirmations fausses ou trompeuses ont été prononcées dans ce contexte. Autre élément notable: le milliardaire républicain a tendance à répéter d’innombrables fois la même formule erronée.

Depuis qu’il est arrivé à la Maison Blanche, en janvier 2017, il a ainsi récolté 21 « Pinocchios sans fin » (Bottomless Pinocchio), décernés par le quotidien suivant des critères stricts: la fausse affirmation doit avoir reçu 3 ou 4 Pinocchios et avoir été répétée au moins 20 fois. Donald Trump, qui qualifie régulièrement les journalistes de « Fake News » et d' »ennemis du peuple », a récemment expliqué ce qu’il pensait du fact-checking: « Les soi-disant fact-checkers font partie des gens les plus malhonnêtes au sein des médias ».