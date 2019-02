Voyager vert : un travel truck pour dénicher des vacances responsables

Les voyages de demain seront écologiques et humains selon Jean-François Delvaulx, qui a eu l’idée de créer un camion aménagé en agence de voyages. Ce «travel truck» sillonnera les villes et villages de Belgique, au printemps, pour vous donner des idées de voyages plus éthiques. Et pourquoi pas tout près? C’est plus écolo et le dépaysement n’est pas proportionnel aux kilomètres parcourus.

C’est le goût du vivre ensemble et des voyages qui a poussé le jeune entrepreneur à créer une agence de voyage «à dimension humaine» en 2012. Petit à petit, sa philosophie de vie l’a poussé à aller vers plus de local même si «Emotion Planet» propose toujours des voyages éthiques sur les autres continents: «Pour moi, le voyage de demain, c’est le voyage de proximité. Pour des raisons écologiques et économiques», affirme-t-il.

Deux ou trois petits voyages plutôt qu’un grand

Pour être tout à fait cohérent avec sa démarche, Jean-François Delvaulx propose de plus en plus d’idées de séjours en Belgique et pays voisins. «Cela me pose un souci de conscience de mettre les gens dans l’avion. À cause de l’empreinte carbone. En Belgique, nous trouvons aussi des gens authentiques avec de jolies valeurs, qui ont des choses à transmettre, qui aiment leur région et qui ont envie de la faire connaître. Un artisan ou un amoureux de la nature par exemple.» Et puis, selon lui, les petits voyages pas loin sont l’avenir: «notre société fait que les gens ont plus besoin de courts voyages plusieurs fois par an, qu’un seul grand voyage.»

Dans ses trésors, un séjour chez un guide nature qui a un petit chalet avec cinq chambres et qui vous emmène faire des balades inoubliables. Et pourquoi pas une promenade en roulotte dans le Jura ou avec des ânes dans les Cévennes (qui peuvent du coup porter vos bagages… ou les petites têtes blondes fatiguées!).

La rencontre humaine avant tout

Leur concept consiste à vivre une expérience humaine plutôt qu’un voyage en tant que tel. «La relation humaine, c’est la première idée de nos voyages. La deuxième idée, c’est que nous ne retenons que ce que nous expérimentons par nous-mêmes. Ce sont donc des voyages accompagnés plutôt qu’organisés. On permet de la flexibilité pour que chaque voyageur puisse s’approprier son expérience.» C’est aussi l’humain qui les a poussés à créer ce travel truck: «Tout le monde dit qu’internet est l’avenir mais moi je dis que ce sont les contacts humains l’avenir. Donc, vu qu’on prône la rencontre humaine avant tout, nous allons venir jusque chez vous!».

Un camion «trois en un»

Dans cet engin, il y a quatre lits, un feu de bois, des toilettes sèches… «On a mis nos bureaux dedans et notre collaboratrice Clara va également y habiter. Et puis, si on va faire un salon, on part ensemble et on loge dans le camion. Enfin, écologiquement parlant, au lieu que dix personnes viennent en voiture jusqu’à notre agence, c’est nous qui venons à elles. Le camion va sillonner la Belgique au printemps. Pour le moment, on est présent sur certains salons.» Vous pouvez vous rendre sur le site internet où il y aura bientôt toutes les dates de la «tournée»!