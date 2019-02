Les confessions de Clara Morgane: « J’ai une grande partie masculine en moi »

A l’occasion de son nouveau spectacle au cabaret le 22 février prochain, l’ancienne actrice X s’est confiée sur sa carrière et sur sa vie privée.

« J’ai l’impression que toutes les choses que j’ai faites dans ma vie et les expériences que j’ai eues m’ont menée jusque-là. J’ai fait un peu de présentation télé et c’est ultra-essentiel quand on est maîtresse de cérémonie (…) », a expliqué Clara Morgane au micro de Europe 1. Ancienne actrice porno, la jeune femme de 38 ans a goûté à plusieurs autres domaines en tant qu’animatrice télé, mannequin, créatrice de lingerie mais également chanteuse. « J’ai fait de la musique, j’ai sorti trois albums », rappelle d’ailleurs cette dernière.

Mais Clara Morgane a aujourd’hui une nouvelle passion: le cabaret. C’est d’ailleurs une chanson de son dernier album qui ouvrira son cabaret. Un nouveau métier qui lui semblait tout destiné comme elle l’explique: « Il ne faut pas être un génie de la chanson, de la danse, ni de la présentation. Mais par contre, il faut un talent un peu particulier, c’est toucher un peu à tous ces corps de métiers. Au final, j’ai l’impression que c’est fait pour moi. »

Son côté ‘homme’

Cette fan de Mistinguett, souhaite en dévoiler davantage sur elle, et c’est à travers la chanson Travesti de Starmania qu’elle a décidé de révéler la part d’homme qui sommeille en elle: « Je cherchais un numéro où montrer une partie de moi-même qu’on connaît assez peu. J’ai une grande partie masculine en moi. Je pense un peu comme un homme, j’agis comme un homme, presque, au sein de mon couple. Je sens une partie de moi très masculine. J’avais envie d’exprimer ça, ce côté masculin. »