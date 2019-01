Le réceptionniste d’un hôpital de Glasgow a remis à sa place un patient qui voulait absolument un docteur « écossais » et non « asiatique ».

Dr Punam Krishan est médecin dans un hôpital de Glasgow. Sur Twitter, elle a loué la repartie de son réceptionniste qui s’en est pris à un raciste. Ce dernier s’est plaint lorsque le réceptionniste lui a appris que c’est Mme Krishan qui allait s’occuper de lui. « Je ne veux pas d’un docteur asiatique », a-t-il lancé. Ce à quoi le réceptionniste a répondu. « Elle est Écossaise ». Pas suffisant cependant pour le patient qui affirme qu’ « elle n’a pas l’air Écossaise ». « A quoi ressemblent des Écossais ? », lui a rétorqué le réceptionniste.

Ce n’est pas la première fois que Punam Krishan est victime de racisme. « Je suis consciente que cela arrive de manière généralisée, mais on n’en parle pas souvent », explique-t-elle dans une interview à la BBC. L’été dernier, elle a par exemple écrit un article dans le journal The Scotsman. Une expérience a priori enrichissante gâchée par les nombreux commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

Patient “I don’t want an Asian doctor”

Receptionist “she is Scottish”

Patient “she doesn’t look Scottish.”

Receptionist “what do Scottish people look like?”

Silence. Appointment card taken. So proud of my team 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽#endracisim #equalitydiversityandinclusion

— Dr Punam Krishan (@DrPunamKrishan) January 15, 2019