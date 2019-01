Affamé, un ours polaire s’aventure sur un sous-marin nucléaire russe

Un ours polaire s’est aventuré sur un sous-marin russe après que des déchets aient été jetés par dessus bord.

Le quotidien des ours polaires devient de plus en plus difficile. Face au réchauffement climatique et à la fonte des glaces, il leur est de plus en plus difficile de vivre dans leur habitat naturel et d’y trouver de la nourriture. Ces derniers sont obligés de parcourir de nombreux kilomètres pour pouvoir manger. Une situation de plus en plus préoccupante comme en témoignent les photos publiées par Metro.uk.

Un ours polaire affamé a en effet été photographié en train de sauter à bord d’une des machines les plus meurtrières de la planète, en quête de nourriture. L’animal s’est en effet aventuré sur un sous-marin russe près de l’île norvégienne de Svalbard, après que l’équipage ait jeté des déchets par dessus bord. Comme le rapporte L’express, les sous-marins russes sont connus pour avoir jeté des déchets dans la région qui prendraient des centaines d’années à nettoyer.