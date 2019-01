Le succès de la cagnotte de soutien à l’ex-boxeur suscite des critiques

Une cagnotte de soutien à l’ancien boxeur Christophe Dettinger, soupçonné d’avoir agressé deux gendarmes à Paris lors de la manifestation samedi des «gilets jaunes», connaissait mardi matin un vif succès. Cet élan suscite des critiques du gouvernement.

La cagnotte de soutien à Christophe Dettinger, mise en ligne sur la plateforme en ligne Leetchi, rassemblait plus de 117.000 € ce matin. Cette somme est destinée à soutenir Christophe Dettinger, qui s’est rendu à la police lundi matin. L’ancien champion de boxe est soupçonné d’avoir porté des coups à deux gendarmes sur une passerelle à Paris, samedi, lors de «l’acte VIII» des «gilets jaunes».

Dans la matinée, le nombre de donateurs continuait à grimper de façon exponentielle (environ 7.000 dons vers 8h30, près de 7.500 à 10h45), mais le montant récolté n’était plus visible. «Suite à l’engouement et aux pressions médiatiques, et afin de préserver la famille de Christophe, nous avons décidé de ne plus afficher le montant total», a indiqué l’organisateur de la cagnotte sur la page de présentation de celle-ci.

« Choquant »

Interrogée mardi matin sur Franceinfo, la ministre des Transports Elisabeth Borne a estimé que le succès de cette cagnotte était «choquant». «Est-ce que c’est normal de vouloir apporter un soutien à ce monsieur qu’on a vu frapper un policier à terre, qu’on a vu boxer un policier?», s’est-elle indignée. «Je pense qu’il faut aussi que chacun reprenne un peu ses repères», a-t-elle ajouté.

La Cagnotte du Boxeur. Apparemment, ça rapporte de frapper un policier. Quand l'attrait de l'argent vient s'ajouter à la haine et à la violence, je n'ai que du dégout. Tout le monde doit être responsable : cette cagnotte est indigne. pic.twitter.com/rwoXV4AU7J — Mounir Mahjoubi (@mounir) January 7, 2019

«Apparemment, ça rapporte de frapper un policier. Quand l’attrait de l’argent vient s’ajouter à la haine et à la violence, je n’ai que du dégoût», avait également protesté lundi après-midi sur Twitter le secrétaire d’Etat chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi. «Tout le monde doit être responsable: cette cagnotte est indigne.»