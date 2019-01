L’ex-boxeur soupçonné d’avoir agressé deux gendarmes s’explique

L’ex-boxeur soupçonné d’avoir agressé deux gendarmes samedi à Paris lors de «l’acte VIII» des «gilets jaunes» s’est expliqué dans une vidéo publiée sur Facebook avant de se rendre à la police lundi matin.

L’homme s’est expliqué sur ses gestes dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il explique « être un citoyen normal » et avoir « participé à tous les événements des gilets jaunes. » « J’ai la colère du peuple en moi. Je vois tous les présidents, tous les ministres, tout l’Etat, se gaver (…) Ils sont même pas capables de montrer l’exemple. » L’ancien boxeur finira sa vidéo en présentant ses excuses. « Samedi, je me suis fait gazer avec mon ami, avec ma femme. À un moment la colère est montée en moi et oui j’ai mal réagi. Demain matin, je me rends en garde à vue s’ils ne m’ont pas chopé avant. Gilets jaunes, continuez le combat, s’il vous plaît. »

Voici la vidéo de Christophe Dettinger, mon beau frère. Il s'est rendu ce matin. Il n est pas un criminel, juste un gilet jaune voulant défendre son pays, pour l avenir de ses enfants !Merci à tous pour votre soutien!! Partagez la vidéo sans modération !!!Pour ceux qui veulent aider financièrement, voici la cagnotte officielle: https://www.leetchi.com/c/soutient-un-boxeur-gilet-jaune?fbclid=IwAR2yN5Hhg2njvMHVfgYfVn6JI8LwCdDAKxEyY1XSEw8eHlsWCmMJ0oTBE2k Posted by Gaelle Galou on Monday, January 7, 2019

Une vidéo d’explication

Plus tôt dans la journée, le ministre de l’Intérieur avait confirmé l’arrestation de l’ancien boxeur. «L’individu qui a violemment attaqué samedi des gendarmes mobiles sur la passerelle Senghor s’est présenté aux enquêteurs de la sûreté territoriale de Paris. Il a été immédiatement placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant la justice», a déclaré le ministre de l’Intérieur dans un tweet, une information également confirmée par le parquet de Paris.

Samedi, lors d’une nouvelle manifestation des «gilets jaunes» dans la capitale, des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont éclaté sur la passerelle qui relie les deux rives de la Seine au niveau du Jardin des Tuileries.

Sur des images largement diffusées sur les réseaux sociaux et sur les télévisions, on voit un gendarme à terre, entouré de manifestants et frappé par l’un d’eux portant un manteau et un bonnet noir. Ce gendarme s’est vu prescrire 15 jours d’incapacité totale de travail (ITT) et a porté plainte dimanche, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Sur une autre vidéo, on voit un homme portant également un manteau et un bonnet noir, attaquer tel un boxeur professionnel un gendarme derrière son bouclier. Ce dernier a eu 2 jours d’ITT et a également porté plainte.