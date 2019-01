L’émission « Danse avec les stars » truquée?

Chantal Ladesou, qui était l’invitée d’ « On refait la télé » sur RTL s’est confiée sur l’émission « Danse avec les stars. » Elle affirme que l’on propose des contrats à certains participants pour seulement quelques émissions.

Dans une interview accordée à RTL dans le cadre de son one-woman-show One the Road Again, l’humoriste Chantal Ladesou est notamment revenue sur l’émission « Danse avec les stars. » Elle affirme être approchée chaque année pour faire partie du casting de l’émission.

Elle explique avoir refusé de participer à la première saison à cause de son spectacle de l’époque. « Il fallait que j’enlève des dates de tournée. Je me suis dit: ‘non je ne peux pas.’ Parce que c’est du boulot. C’est beaucoup de travail! » Et depuis, le téléphone de l’humoriste resonne tous les ans. « Il y a une dame très gentille qui m’appelle à chaque fois, et à chaque fois je lui mets un râteau. »

« Ne le faites pas entièrement »

Plus troublant, la réponse de Chantal Ladesou lorsqu’on parle des salaires touchés par les stars pour participer à l’émission. Environ « 100.000 balles, » explique-t-elle tout en mentionnant l’existence de forfaits. « L’émission fonctionne au forfait. Ils (les producteurs, ndlr) peuvent dire ‘ne le faites pas entièrement’ et tout ça. Il y a des packages. » Avant de se rendre compte de sa boulette. « C‘est peut-être confidentiel, je n’en sais rien. »

L’humoriste ne dit par contre par non à une participation à une des prochaines saisons. « Pour trois danses, il faut s’entraîner énormément (…). Le jour où je serai bien fatiguée, où je serai descendue des plateaux de télé, je le ferai peut-être. » Avant de lancer un appel du pied aux producteurs de l’émission. « Appelez-moi! ils adorent m’appeler. Ils sont très gentils! »