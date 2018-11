Iris Mittenaere chute lourdement durant les répétitions de DALS

Ils sont nombreux à vouloir participer à l’émission Danse avec les Stars mais il semblerait toutefois que ce ne soit pas de tout repos. Iris Mittenaere a ainsi lourdement chuté durant les répétitions avant d’être hospitalisée.

TF1 vient en effet de mettre en ligne deux vidéos de la chute d’Iris Mittenaere pendant les répétitions de Danse avec les Stars.

Sur la première, on la voit s’asseoir sur les épaules d’Anthony Colette, son partenaire de danse, dans le but d’effectuer un porté audacieux. Mais l’ex-Miss France et Miss Univers, qui devait ensuite sauter de haut, est très mal retombée sur le coccyx. On l’entend d’ailleurs crier de douleur instantanément.

Sur la seconde, on voit les pompiers la prendre en charge, mais, selon Le Parisien, elle ne souffrirait que de contusions.

Elle devrait toutefois participer à la demi-finale de l’émission samedi, a-t-elle expliqué sur Twitter.

« J’ai donc perdu deux jours d’entraînements, oui je serai sur le parquet samedi. Je ne veux pas lâcher, nous sommes arrivés jusqu’en demi-finale, je me battrai jusqu’au bout! »

Merci à tous pour vos messages de soutien ❤ je vais répondre tout de suite aux fausses rumeurs : oui je me suis blessée et je ne le souhaite à personne car le coccyx c’est extrêmement douloureux, oui j’ai du rester 48h alitée par ordre du médecin … 1/2 — IrisMittenaereOff (@IrisMittenaereO) November 21, 2018