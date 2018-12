Une souris morte dans le calendrier de l’Avent d’une petite fille de deux ans

Une petite fille de deux ans a eu la mauvaise surprise de retrouver une souris morte dans son calendrier de l’Avent. L’animal aurait été piégé au moment de l’assemblage du calendrier.

Mauvaise surprise pour Mya, une petite fille de deux ans de Béziers. Au moment d’ouvrir son calendrier de l’Avent à la recherche de chocolat, elle est tombée sur une souris morte, coincée dans le calendrier. « J’ai acheté le calendrier mercredi 5 décembre dans une grande surface de Béziers » , explique Priscilla, la maman de Mya à Midi Libre. Elle avait déjà découvert des morceaux rongés, sans se poser davantage de questions. « Je me suis dit que peut-être que lors de la fabrication ils l’ont cassé ou il est tombé. Du coup je l’ai jeté sans me poser plus de questions. »

Une fois l’animal découvert, Priscilla contactera directement un centre antipoison, surtout que Mya avait déjà avalé 13 chocolats! Heureusement, la petite fille va bien. Elle doit juste être surveillée dans les prochains jours.

Milka réagit

Priscilla a donc décidé de se retourner contre Milka, à la base du calendrier problématique. Devant l’ampleur prise par l’affaire, l’entreprise a contacté Priscilla qui doit renvoyer le calendrier avec son ticket de caisse. La marque de produits en chocolat s’est également exprimée sur le site de France Bleu. « Parce que la qualité est prioritaire chez Milka, nous regrettons vivement le désagrément occasionné. À ce jour, nous n’avons pas connaissance de cas similaire. Nous tenons à vous assurer que des règles strictes d’hygiène et sanitaires sont en place dans toutes nos usines et nos entrepôts de stockage. » Milka s’engage également à « comprendre l’origine de l’incident » et à « prendre les mesures qui s’imposent. »