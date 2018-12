Mary Turner Thomson, une femme de 53 ans, a eu la surprise de sa vie en découvrant que son mari avait trois autres femmes et 13 enfants. Rencontré sur internet, il lui avait fait croire qu’il était un agent secret de la CIA.

Mary Turner Thomson, une habitante d’Édimbourg pensait vivre un mariage parfait avec l’Américain William Jordan, son mari « doux et attentionné » . Le seul défaut de cette relation venait des nombreuses absences de son compagnon, dues à son travail en tant qu’agent secret pour la CIA.

Problème, Mr Jordan ne travaillait pas du tout de la CIA et vivait tout simplement plusieurs vies. « On s’est rencontré en ligne et on a commencé à s’échanger des mails » , se souvient Mme Thomson. « On est très vite sorti ensemble et après deux semaines, il m’a demandé en mariage. J’ai refusé mais on s’est finalement fiancé un peu plus tard. »

« Je suis l’autre Mme Jordan »

Après six mois de relation, Mme Thomson est tombée enceinte. Une surprise car Mr Jordan affirmait être stérile. « J’avais peur qu’il pense que je l’ai trompé car il était convaincu d’être stérile. » Mais ce mensonge n’était que le premier d’une longue série. Après lui avoir fait croire qu’il travaillait à la CIA, William Jordan a demandé à sa femme de retirer 200.000£ comme rançon pour des hommes qui voulaient enlever les enfants de son précédent mariage. Pour récolter cette somme, Mme Thomson vendra tout ce qui lui appartenait, dont sa voiture et sa maison.

C’est finalement un coup de téléphone qui changera toute sa vie. Au bout de la ligne, une femme se présente comme « l’autre Mme Jordan » . Elle explique avoir quitté son compagnon après avoir découvert le pot aux roses. Au final, trois autres femmes et treize enfants ont été victimes de William Jordan. Ce dernier sera condamné pour polygamie, possession illégale d’un pistolet paralysant et pour fraude.