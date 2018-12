Beyoncé en concert privé pour la fille de l’homme le plus riche d’Inde

La fille du milliardaire Mukesh Ambani s’est offerte un cadeau bien particulier pour sa soirée de pré-mariage.

Isha Ambani, 27 ans, n’a pas lésiné sur les moyens pour les festivités d’avant son mariage de ce mercredi 12 décembre à Udaipur, en Inde. La fille de Mukesh Ambani, à la tête d’une fortune de 43,5 milliards de dollars selon le magazine Forbes, a en effet décidé d’offrir un moment inoubliable à ses invités dont faisaient partie Hillary Clinton, James Murdoch, Arianna Hffington (la fondatrice du ‘Huffington Post’), Nick Jonas et sa femme Priyanka Chopra.

En échange de quelques millions (3 à 4 millions de dollars selon Hindustan Times), Isha Ambani et son compagnon Anand Piramal, fils d’un multimillionnaire indien, ont donc décidé de s’offrir les services de Beyoncé.

wig flew to udaipur India. I’M SHOOKTH. Beyoncè literally gave them beychella. SHE DID THAT! And they don’t deserve that. PERIOD!!#IshaAmbaniWedding pic.twitter.com/aRYnbbQiN8

— vish (@yasiru_vismini) 9 décembre 2018