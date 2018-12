Qui va payer l’enterrement de Johnny Hallyday?

Oui, oui, vous ne rêvez pas! Apparemment, un an après le somptueux hommage qui a eu lieu à l’église de la Madeleine, la facture n’a toujours pas été réglée. L’Elysée et Laeticia se renverraient la balle.

La facture s’élèverait à 1 million d’euros! C’est en tout cas ce qu’affirme Bernard Montiel. Mais qui va payer cette somme astronomique? Un an après le décès de l’idole des jeunes, cette question n’est toujours pas résolue.

Lorsque Johnny s’éteint dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, Laeticia appelle directement Brigitte Macron avant même de prévenir Laura et David, peut-on lire sur Gala. La veuve voudrait un hommage populaire et tient à en discuter avec la Première Dame. Brigitte Macron et son directeur de cabinet, Pierre-Olivier Costa, se rendent donc à Marnes-la-Coquette et avec Laeticia et Sébastien Farran, organisent ce qui sera un des plus grands hommages jamais rendus.

L’Elysée refuse de payer

D’après le journaliste Benjamin Locoge dans son livre La Ballade de Johnny & Laeticia, un an plus tard, une facture en particulier fait défaut : celle du fleuriste! Et le comble de tout : c’est l’Elysée qui aurait reçu cette facture. « Si Laeticia a voulu une cérémonie grandiose, avec légion de bouquets blancs somptueux, elle ne sait comment régler la facture. L’Elysée s’étonne de recevoir une facture et refuse de l’honorer », explique le journaliste.

De son côté, Laeticia refuserait également de payer la facture prétextant qu’il s’agissait d’un ‘hommage national’. Quant à David et Laura, hors de question pour eux de mettre la main à la poche puisqu’ils n’ont jamais voulu de ce grand hommage: ils espéraient plutôt un enterrement plus confidentiel.

Quoi qu’il en soit, quelqu’un devra à un moment ou un autre payer la facture. Le clan Hallyday n’a pas encore fini de faire parler de lui…