Les Affaires étrangères incitent les voyageurs belges à reporter leur séjour à Paris ce week-end en raison des actions prévues par le mouvement des gilets jaunes, lit-on vendredi sur leur site internet.

Pour les personnes qui se trouveront malgré tout dans la capitale française, il est conseillé d’éviter les foules et de s’éloigner de tout rassemblement. Il est également recommandé de ne pas se rendre sur les lieux symboliques et autres zones touristiques: Arc de triomphe, Champs-Elysées, boulevard Haussman, Rivoli, Concorde, Champs de mars, Bastille, République, Nation, listent les Affaires étrangères.

Dans tous les cas, il ne faut pas résister aux forces de l’ordre et obtempérer à leurs injonctions, demandent-elles. Pour les automobilistes, il vaut mieux éviter de venir en voiture dans le centre car «beaucoup de feux de signalisation sont endommagés, occasionnant parfois une circulation chaotique». Autre recommandation: stationner les véhicules dans les parkings souterrains et non dans les rues, «même pour un laps de temps très court».

De nombreux musées fermés

Enfin, «ne tentez surtout pas de forcer les barrages filtrants ou bloquants. La plupart des incidents violents aux barrages ont été le résultat d’altercations entre manifestants et automobilistes ayant tenté de forcer le passage», soulignent les Affaires étrangères.

Selon elles, les problèmes les plus importants seront vraisemblablement localisés à Paris, mais il est possible que d’autres villes soient également touchées. Dans ce contexte, TUI déconseille les voyages à Paris et rembourse entièrement les frais. De nombreux musées seront en effet fermés et des événements annulés, justifie notamment le tour-opérateur.