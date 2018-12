Will Smith révèle avoir traversé une crise avec sa fille après son succès musical

Tout n’a pas toujours été facile pour Will Smith qui révèle que le succès de sa fille a eu un impact sur leur relation.

Après s’être livré avec beaucoup d’émotion sur sa relation avec son fils aîné Trey, issu de son premier mariage avec Sheree Zampino, Will Smith est revenu sur un autre moment important de sa vie avec sa fille, Willow.

Devenue célèbre avec la chanson « Whip my hair », Willow Smith a vraiment tester son père. Se livrant à Haute Living Miami, il raconte que 2012 a été « l’année de la mutinerie. Celle où sa famille a rejeté la direction que je prenais ». Il explique avoir atteint un « point critique de la quarantaine » alors qu’il avait construit toutes les choses « dont il avait rêvé ».

Will Smith rajoute que sa fille Willow l’avait « brisé » alors qu’elle détenait « le plus grand pouvoir » sur lui en tant que petite fille à son papa. « Elle en avait fini avec ‘Whip My Hair’, n’avait plus envie de jouer, et en guise de protestation, elle s’est rasée la tête », se souvient-il en avouant que sa famille n’était pas heureuse.

Une confiance à regagner

Un épisode qu’a également évoqué sa fille lors de l’émission Red Table Talk. Celle-ci a expliqué qu’il lui avait fallu des années pour pardonner à son père la manière dont il avait géré sa renommée précoce et comme il avait été dur avec elle. « J’essaie de regagner sa confiance parce que je n’avais pas l’impression d’être écouté ou que personne ne se souciait de ce que je ressentais », se souvient-elle. « Je venais d’arrêter les cours et j’étais un peu dans cette zone grise de ‘qui suis-je ? est-ce que j’ai un but? Est-ce que je peux faire autre chose?' »

Après cette période, Will Smith explique avoir pris deux ans de congé, lu cinquante livres et passé son temps à essayer de découvrir ce qu’il ne savait pas sur le bonheur de sa famille.