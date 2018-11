Will Smith raconte avec beaucoup d’émotion sa relation avec son premier fils

L’acteur Will Smith a livré un beau message à son fils Trey sur Instagram.

La relation de Will Smith avec son fils aîné Trey n’a pas toujours été facile. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’acteur de 50 ans s’est adressé à celui qui est né de son premier mariage avec Sheree Zampino dont il est divorcé en 1995.

« Je suis à Abu Dhabi pour le Grand Prix de Formule 1. J’ai emmené mon fils Trey. J’aime généralement emmener mes enfants à des événements distincts pour passer du temps avec chacun d’eux, individuellement« , explique l’acteur qui confie que les deux hommes sont passés par des phases compliquées depuis le divorce. « Il s’est senti trahi et abandonné. C’est une bénédiction de récupérer et restaurer une relation d’amour avec mon beau garçon », écrit-il en légende.

Dans la suite de sa vidéo, c’est avec beaucoup d’émotion qu’il rapporte alors les propos de son fils: » Il m’a dit : ‘Tu sais quoi papa ? Je viens de comprendre que tu n’étais pas juste mon papa. Je suis presque certain que tu es mon meilleur ami’, et j’étais là : ‘Oui mon gars‘ ». Une vidéo et une déclaration touchante qui ont non seulement touchées sont fils, qui en a profité pour reposter la vidéo sur son propre compte Instagram.