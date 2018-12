Elle se suspend dans le vide grâce à des piercings dans le dos

Kelsey Shaffer, une Canadienne de 28 ans, a une passion très particulière. Cette amoureuse des tatouages et des piercings se suspend dans le vide grâce à des crochets en métaux incrustés dans sa peau.

Attention, les images peuvent choquer. Elles nous proviennent du Canada où Kelsey Shaffer pratique son étrange passion. La femme de 28 ans est une habituée des tatouages et des piercings, mais elle a décidé d’aller plus loin. A l’aide de crochets installés dans son dos, ses genoux et ses épaules, elle se suspend dans les airs grâce à une corde liée à ses crochets. « J’aime les tatouages et les piercings, mais j’apprécie encore plus le processus, le fait d’avoir une aiguille sous ma peau, » explique-t-elle. « J’ai très vite découvert cette nouvelle passion qui m’apporte un sentiment similaire à l’euphorie. »



Le plaisir n’est pourtant pas arrivé tout de suite pour Kesley qui a « eu du mal à s’habituer à la sensation. » Mais petit à petit, elle a « appris à apprécier » et est « vraiment fière d’y être arrivée. »

Des parents inquiets

Dès ses 14 ans, Kelsey commence sa collection de tatouages et de piercings, mais ce n’était pas suffisant. C’est à 18 ans qu’elle commence réellement son nouveau hobby. « J’ai dit à mes parents ce que j’avais fait. Ils étaient horrifiés et disaient que je me mutilais. » Pour arrêter de leur faire du mal, elle ne discute plus de son activité avec eux. Même si elle estime qu’elle ne fait pas plus de mal à son corps qu’un coureur de marathon.