Jessica Biel vole au secours de Beverley Mitchell, sa soeur dans la série « 7 à la maison »

Beverley Mitchell a pu compter sur le soutien de son amie Jessica Biel lors d’une épreuve difficile.

Pendant dix ans, la vie de famille de Mary et Lucy Camden a été suivie par des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Les deux soeurs aînés de ‘7 à la maison’ sont d’ailleurs restées proches dans la vie comme à l’écran après l’arrêt de la série.

Beverley Mitchell qui interprétait le rôle de Lucy, a expliqué récemment avoir dû affronter une épreuve très douloureuse. Mère de deux enfants, de 5 et 3 ans, elle avait révélé le mois passé, avoir été victime d’une fausse couche alors qu’elle attendait des jumeaux. Une épreuve durant laquelle elle a pu compter sur son amie, et autre star de la série, Jessica Biel. « Jessica Biel a été d’un grand soutien pour tout ce qui m’est arrivé, elle a toujours veillé sur moi, notamment pendant toute cette histoire autour de la fausse couche. Elle a été l’une des premières personnes que j’ai contactées et je suis vraiment très reconnaissante envers notre amitié et envers elle, parce que c’est tout simplement une putain de personne géniale« , a-t-elle expliqué lors d’une interview pour US Weekly