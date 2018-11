Des traces d’excréments sur les écrans tactiles de chez McDonald’s

Une étude de l’Université métropolitaine de Londres s’est intéressée aux écrans tactiles présents chez McDonald’s. Dans les huit restaurants testés pour cette enquête, chaque écran comportait des traces de caca.

L’étude part d’une collaboration entre le journal britannique Metro et le département de microbiologie de l’Université métropolitaine de Londres. Elle s’intéresse aux écrans tactiles des restaurants de la chaîne McDonald’s. Au total, huit restaurants (six à Londres et deux à Birmingham) ont été testés. Sur tous les écrans, les chercheurs ont retrouvé des excréments, plus précisément des coliformes fécaux. Encore pire, un des écrans contenait des traces de Staphylocoque, une bactérie contagieuse qui peut causer une intoxication sanguine. « On a tous été extrêmement surpris de retrouver autant de matières fécales sur les écrans tactiles, commente Paul Matewele, chercher à l’Université métropolitaine de Londres. Ces bactéries causent des infections que les gens attrapent généralement à l’hôpital. »

Une troisième bactérie a également été retrouvée sur les écrans du McDo’: la Listeria. Cette dernière est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et peut notamment provoquer des fausses couches. « C’est choquant de retrouver cette bactérie sur les écrans tactiles. La listériose représente un danger pour les personnes ayant un système immunitaire plus fragile. »

Pour le docteur Matewele, cette étude met en avant les dangers que représentent les écrans tactiles. « Ils sont de plus en plus nombreux dans notre vie quotidienne alors qu’ils sont non hygiéniques et peuvent transporter des maladies. » Il conclut son enquête en invitant les clients à bien se laver les mains avant de manger dans un restaurant.

Du côté de chez McDonald’s, on affirme « nettoyer les écrans tactiles plusieurs fois par jour » et que « les restaurants sont équipés pour que les clients puissent se laver les mains avant leur repas. »