Jeûner et manger à l’heure pour vivre plus longtemps

Une étude publiée dans le magazine Science s’intéresse au facteur temporel dans l’alimentation. La fréquence et l’horaire auxquels sont pris les repas auraient un impact sur la santé, notamment pour retarder l’arrivée de maladies.

De nombreuses études ont déjà prouvé l’importance de manger sainement dans des quantités raisonnables. Par contre, peu d’études se sont portées sur les horaires des repas. Celle publiée dans le magazine Sciences donne donc un complément d’informations dans ce domaine.

Par le passé, des chercheurs ont observé que l’heure et la fréquence d’un repas pouvaient aussi avoir un impact sur la santé des consommateurs. Ce concept appelé « time-restricted feeding » est le point de départ de l’étude publiée dans le magazine Science. « On s’est demandé si le timing de la consommation des aliments était déterminant pour la santé, indépendamment du nombre et de la qualité des calories ingurgitées », expliquent les chercheurs. De nombreuses études sur le sujet sont toujours en cours, mais les scientifiques ont tout de même pu avancer quelques résultats, notamment pour les patients atteints du diabète de type 2. Ils ont constaté que ceux qui mangeaient seulement dans la première moitié de la journée obtenaient de meilleurs résultats que ceux qui mangeaient sur six repas toute la journée. A contrario, les patients qui se nourrissaient majoritairement en fin d’après-midi ou en soirée obtenaient des résultats moins positifs. Leurs taux de glycémie et de cholestérol étaient par exemple moins bons.

L’importance du jeune

L’étude note également des effets positifs à des petites périodes de jeûnes. Ils ont pris comme sujets des personnes qui alternaient entre la nourriture liquide pendant une journée et une alimentation normale l’autre jour. Les chercheurs ont noté que ces périodes de jeûne permettaient par exemple d’être plus résistant au stress. Une théorie qui tient la route d’un point de vue évolutif. « Le jeûne est un phénomène naturel auquel l’humain et de nombreux animaux ont toujours été confrontés. Et si beaucoup d’animaux dans la nature sont encore souvent confrontés à de longues périodes sans nourriture, l’être humain a rapidement adopté un style de vie sédentaire. Cette vie sédentaire a été accompagnée par une abondance continue de nourriture. » Les scientifiques expliquent que les aliments que l’on devait parfois chasser pendant des jours sont maintenant disponibles à tout moment. « On consomme un repas très calorique dès que la faim se fait sentir. Ce comportement pourrait être une des causes de l’augmentation de l’obésité. »

Le problème est que ce genre de régime est difficile à vivre au quotidien. Lors des études réalisées sur le sujet, de nombreux patients abonnaient le test en cours de route. Pour essayer de comprendre l’importance du jeûne, un autre groupe de chercheurs a testé un troisième type de régime alimentaire se déroulant sur cinq jours pendant trois mois. Le premier jour, le patient mangeait pour un total de 1.090 kcals, composées de 10% de protéines, 56% de gras et 34% de glucides. Pour les quatre jours suivants, le total de calories sur la journée était seulement de 725 kcals. Le même type de traitement était appliqué aux rats. Ce régime aura conduit à une amélioration des marqueurs de maladies, à l’abaissement de l’incidence du cancer et à la prolongation de la durée de vie. Chez les rongeurs plus âgés, l’effet a été inversé et ce régime s’est révélé néfaste pour leur santé.