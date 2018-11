Cette vache est tellement grosse qu’elle ne peut pas être abattue

En Australie, une vache appelée Knickers a été sauvée car elle était trop grande et grosse pour l’abattoir. L’animal risquerait en effet d’endommager les installations.

1m94 pour 1.500 kilogrammes. Voici Knickers, une « super-vache » australienne qui est la deuxième plus grosse du monde, derrière l’italien Bellino qui détient le record du monde. Si Knickers est encore en vie, elle le doit uniquement à sa taille et à son poids. Trop grosse, elle risquerait d’endommager les installations de l’abattoir. C’est donc une longue vie tranquille qui attend l’énorme animal au côté de ses compères, près du lac Preston en Australie.

L’histoire de Knickers semble en tout cas fasciner sur internet. De nombreux internautes se sont pris d’affection pour l’animal qui devient petit à petit une véritable star sur les réseaux sociaux:

Damn that is one huge cow. this is why I buy internet on flights. I almost saw that 6 hours after you guys did — christine teigen (@chrissyteigen) November 28, 2018

This is the ideal male body. You may not like it, but this is what peak performance looks like… pic.twitter.com/qGGszwAmxu — Carl Anka (@Ankaman616) November 28, 2018