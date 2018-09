Un challenge zéro déchet pour des familles bruxelloises

Se lancer dans le Zéro déchet, c’est le défi qui sera lancé à cinquante familles bruxelloises pendant cinq mois.

Vous souhaitez vous lancer dans la pratique du zéro déchet mais vous ne savez pas par où commencer ? Ce défi est fait pour vous. Dans le cadre de l’année thématique Zéro Déchet, Bruxelles environnement, à l’initiative de la Ministre de l’Environnement Céline Frémault, lance un challenge à cinquante familles bruxelloises : créer le moins de détritus possible pendant un an.

A partir du 10 octobre, les bruxellois sélectionnés devront s’engager à peser leurs déchets résiduels chaque semaine. Pour atteindre leur objectif, ils bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de cinq mois comprenant notamment la rencontre avec des maîtres composteurs et une formation au vermi-compostage. Ces derniers pourront également participer au tout premier salon zéro déchet de Bruxelles qui se tiendra la 17 novembre prochain sur le site de Tour & Taxi ainsi qu’au rallye zéro déchet du 15 décembre. Les participants auront également l’opportunité de visiter le centre de tri des Petits Riens, le Centre Oxfam, Mister Genius et de découvrir un Repair café.

Les grands gagnants de l’aventure seront annoncés le 23 mars 2018. Ceux qui le souhaitent pourront continuer jusqu’en octobre 2019 grâce aux conseils d’une page Facebook dédiée au zéro déchet.

Sensibilisation et informer

Un challenge dont le but est avant tout de sensibiliser à la problématique des déchets comme le rappelle la Ministre de l’Environnement Céline Fremault. « L’idée est bien d’y participer de façon ludique, d’échanger ses trucs et astuces, de continuer à s’informer et d’adopter des changements de comportements par plaisir et non pas par contrainte. De notre côté, l’expérience des familles sera un bon indicateur pour savoir quelles sont les difficultés rencontrées afin de pouvoir y remédier», rajoute-t-elle.

Une initiative non négligeable quand on sait qu’une famille bruxelloise de quatre personnes jette en moyenne 760 kg de déchets résiduels par an, soit 2000 fois plus qu’une famille « zéro déchet ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Bruxelles Environnement.