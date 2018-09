Si Trump est devenu président, ce serait à cause de Gwen Stefani

Voici la dernière thèse de Michael Moore : Si Donald Trump s’est présenté comme candidat à la présidence des Etats-Unis, c’est à cause de Gwen Stefani.

Selon le réalisateur de « Bowling for Columbine », Donald Trump a décidé de se présenter aux élections après avoir appris que la chanteuse gagnait plus en tant que coach dans « The Voice » que lui pour son émission « The Apprentice ». Ce serait donc par jalousie que l’actuel président se serait lancé dans la course, à en croire les propos de Michael Moore dans le Hollywood Reporter.

Il a fait son annonce le 16 juin 2015 depuis la Trump Tower. « Il voulait montrer à NBC qu’il était le plus populaire », explique le réalisateur. « Il parlait de devenir président depuis 1998, mais il n’en avait pas vraiment envie, il n’y a pas de penthouse à la Maison Blanche », a encore indiqué Michael Moore. « Il a essayé de mettre NBC en compétition avec une autre chaîne, et puis les choses ont dégénéré. »

Michael Moore fait actuellement la promotion de son nouveau documentaire, « Fahrenheit 11/9 », qui analyse la politique de Donald Trump.