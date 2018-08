Une équipe de constructeurs Lego vient de relever un défi de taille : construire une version Lego grandeur nature et roulante de la Bugatti Chiron.

Après avoir terminé la conception du modèle à l’échelle 1/8e de la Bugatti Chiron, les équipes de Lego Technic ont voulu aller plus loin. Ils se sont lancés comme défi de créer une version grandeur nature et capable de rouler de la célèbre Supercar italienne en utilisant uniquement des éléments Lego.

13.438 heures de développement et de construction

Le résultat a été dévoilé en marge du GP de F1 de Monza qui se déroule ce week-end. Ce bolide en Lego a été réalisé dans l’usine de Kladno en République tchèque par des experts habitués à la construction d’éléments pour les parcs et les hôtels Legoland ou encore pour les boutiques aux quatre coins du monde. Au total, il aura fallu 13.438 heures de développement et de construction à une équipe constituée de 16 spécialistes.

Les chiffres concernant ce bolide entièrement fonctionnel de 1,5 tonne donnent le tournis. Plus d’un million de pièces Lego Technic ont été utilisées dont 2.304 moteurs, 4.032 engrenages et 2.016 essieux. Aucune colle n’a été employée pour l’assemblage. L’aileron arrière et le compteur de vitesse sont eux-aussi fonctionnels et construits uniquement avec des éléments Lego.

Moins rapide et moins puissante que l’originale

Par contre, alors que la Bugatti Chiron dispose d’un moteur de 1.500 chevaux capable de propulser l’engin à plus de 420 km/h, la version Lego se contente d’une puissance théorique de 5,3 cv et d’avancer à 20 km/h.

Voir la vidéo sur mobile

Cette Bugatti en Lego semble impressionner et inspirer les internautes. Moins de 24h avoir été mises en ligne, les vidéos ont déjà été vues plusieurs millions de fois.

Découvrez les coulisses de cette création :