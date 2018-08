Tout savoir sur l’UTMB, la course folle qui démarre ce vendredi

Ce vendredi 31 aout, les passionnées de course à pied auront les yeux tournés vers Chamonix, où démarrera l’Ultra trail du Mont-Blanc, le plus célèbre des trails. Une course hors normes, avec ses 168 km et 10.000 mètres de dénivelé.

L’UTMB regroupe chaque année le gratin du trail, la course en pleine nature. Il faut dire que la course a tout pour les attirer : un parcours au milieu de paysage grandioses, autour du Mont-Blanc et des 4.000 des Alpes, et surtout un défi majeur. Les coureurs, qui s’élanceront vendredi à 18h, auront 46h30 pour parcourir un tour que les randonneurs font en général en sept jours. Il leur faudra gravir de nombreux cols, avec au total un dénivelé positif de 10.000m, repartis sur les 168 km du parcours. Si le vainqueur est attendu après une vingtaine d’heure de course, le samedi après-midi, la plupart des participants ne franchiront la ligne d’arrivée que le dimanche, après deux nuits passés sur les sentiers.

En plus du mythique UTMB, toute une série de course plus au moins accessibles sont organisées depuis le début de la semaine.

L’ultratraileur Kilian Jornet, bien connu pour ses courses folles, et l’un des favoris de la compétition, même s’il sort de convalescence. Il visera une quatrième victoire sur le parcours. Il devra néanmoins courir plus vite que l’Américain Jim Walmsley, l’Espagnol Luis Alberto Hernando, ou le Français Xavier Thévenard. L’an dernier, le français François D’Haene s’était imposé avec une quinzaine de minutes d’avance sur Kilian Jornet.

S’aligner au départ de l’UTMB n’est pas donné à tout le monde, difficulté du parcours oblige. Il est obligatoire d’avoir acquis un certain nombre de point en terminant plusieurs courses qualificatives (de nombreux trails rapportent ces précieux « points UTMB »). Un tirage au sort attribue ensuite les dossards aux candidats.

L’ultratrail, une discipline pas si inaccessible

On court de plus en plus, et un nombre croissant d’amateurs de course à pied se tourne vers le trail. Avec l’habitude et les distances qui s’allongent, certains comment à rêver de prendre le départ d’une course longue. Les habitués relativisent pourtant ces distances qui semblent impressionnantes. « Il faut démystifier la discipline : tout le monde peut le faire », estime ainsi Sébastien Chaigneau, un coureur fort de 20 ans d’expérience. « Mais il faut être prudent. Sans la préparation adéquate, il y a un vrai risque de se blesser. Et quand je dis préparation adéquate, c’est ne veut pas dire courir 20 kilomètres par jour. Il faut aussi prendre le temps de récupérer. »

Laurent Perrier, formateur en trail dans la station alpine de Praz De Lys – Sommand, tient lui aussi à démystifier la discipline. « L’ultratrail ? C’est un truc de faignant », lance-t-il mi- sérieux, mi- blagueur. « C’est un truc pour les coureurs qui n’ont pas le courage de suivre l’entrainement rigoureux qu’exige un marathon ou une autre course chronométrée. Pour ce genre de compétition, il faut manger équilibré, suivre un entrainement établi, faire du fractionné… Moi, ça m’ennuie tout ça. Je vais courir quand j’en ai envie, quand je suis disponible, et si j’ai envie d’une grosse tartiflette, je ne me prive pas ! ». Moins bravache, il insiste tout de même lors des sorties qu’il organise sur le besoin d’écouter son corps, et de ne pas trop forcer, au risque de se blesser et devoir faire une croix sur tout type de course pendant un petit moment.

Bref, on l’aura compris, tout le monde peut aller courir dans une forêt. Avec un peu d’entrainement et d’envie, il devient vite possible d’allonger les distances. Mais comme pour tout, le plaisir, l’envie, et l’écoute de son corps sont la clé.