Poursuivi par un bébé écureuil, un passant appelle la police

Les policiers de Karlsruhe, en Allemagne, ont reçu un appel inhabituel jeudi dernier. Un homme apeuré les a contactés car il était poursuivi par un bébé écureuil, rapporte Slate.

Suite à cet appel pour le moins cocasse, une patrouille s’est toutefois rendue sur place. Les policiers ont alors découvert la fameuse « course-poursuite ». L’animal a fini par s’arrêter et s’endormir, visiblement épuisé par sa performance.

La police de Karlsruhe a alors recueilli le petit rongeur et l’a surnommé Karl-Friedrich. Un surnom vraisemblablement donné en hommage à Karl-Friedrich Eichhorn, juriste allemand du 19e siècle. En allemand, « Eichhorn » signifie « écureuil ». Les policiers l’ont ensuite remis à un refuge pour animaux.

„Hilfe, ich werde von einem #Eichhörnchen verfolgt!“ Eventuell mit diesen Worten richtete sich am Do, gegen 8:00 Uhr früh, ein Mann an den Karlsruher Polizeinotruf. Zur PM: https://t.co/QwOz51pXH8 Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/hMIeu6g0tS — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) August 9, 2018

Remplacer sa mère

Quant au passant, il a été surpris par la réaction de ce petit animal. Comment l’expliquer ? « Il arrive souvent que les écureuils qui ont perdu leur mère cherchent une remplaçante, et concentrent leurs efforts sur une personne », raconte Christina Krenz, porte-parole de la police de Karlsruhe au Guardian. « Les animaux peuvent être très persistants, et peuvent ne pas seulement courir derrière quelqu’un, mais vraiment être fixés sur eux. Ça peut être assez effrayant. Cet homme ne savait pas quoi faire et il a donc appelé la police. Il se sentait probablement un peu menacé. »