Plus Tom Cruise court, plus ses films ont du succès

« Cours Tom Cruise, cours ! ». Un site s’est amusé à analyser tous les films de Tom Cruise et a remarqué que plus il courait, plus ses films étaient appréciés par la critique et fonctionnaient bien au box-office mondial.

C’est ce mercredi que sort le sixième opus de la saga « Mission Impossible », emmenée par Tom Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt depuis 1996. Dans les films d’action dans lesquels il joue, l’acteur américain de 56 ans est réputé pour faire lui-même la majorité des cascades mais également pour ses sprints et ses courses à pied.

41 films de Tom Cruise analysés

Le site américain spécialisé dans les critiques de cinéma Rotten Tomatoes s’est plongé dans la filmographie de Tom Cruise. En analysant ses 41 films en 37 ans de carrière, ces spécialistes ont remarqué que l’acteur avait parcouru 7,3 km en courant à l’écran. Ils ont ensuite classé ses films en quatre catégories : de ceux où l’acteur ne court pas jusqu’à ceux où il court plus de 1.000 pieds, soit environ 305 m.

300 m de course et un succès quasi-assuré

Avec ces chiffres, Rotten Tomatoes est arrivé à la conclusion que lorsque Tom Cruise court beaucoup (plus de 300 m), le film reçoit un meilleur accueil par la critique et fait un meilleur résultat au box-office mondial. Plus précisément, les quatre films où Tom Cruise n’a jamais couru à l’écran (Magnolia, Lions for Lambs, Tropic Thunder et Valkyrie) ont une note moyenne de 63,5 % sur le site Rotten Tomatoes et ont récolté en moyenne 153 millions de dollars au box-office international. À l’autre extrême, les neufs films où Tom Cruise a couru plus de 300 m ont récolté une note moyenne de 71 % et 538 millions de dollars au box-office.

Ça ne marche pas à tous les coups

Les producteurs semblaient déjà avoir remarqué ce phénomène en faisant de plus en plus courir l’acteur. Néanmoins, cela reste une tendance et il y a des exceptions. Les plus notables sont Jack Reacher (2016) et La Momie (2017). Dans ces films, Tom Cruise a couru à l’écran respectivement 320 m et 311 m. Pourtant, ces films n’ont pas rencontré le succès escompté ni auprès de la critique, ni au box-office mondial. Ça ne peut pas marcher à tous les coups !