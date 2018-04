Il traverse les Etats-Unis en courant comme Forest Gump

C’est l’incroyable défi que s’est lancé Rob Pop, un anglais originaire de Liverpool. Parcourir 33.000 km en courant à travers les Etats-Unis, comme dans le film Forest Gump. Il documente son aventure sur les réseaux sociaux, où plus de 11.000 personnes le suivent déjà.

L’entreprise a démarré il y a deux ans. Rob Pop a d’ores et déjà traversé les Etats-Unis quatre fois. Parti d’Alabama (comme dans le film Forest Gump), il a couru jusqu’en Californie avant de tourner les talons, et traverser 18 états pour arriver dans le Maine, au bord de l’Atlantique. Il a alors continué sa course et a couru plus de 24.000 km à ce jour, soit plus de 600 marathons. Il s’est fixé l’objectif de 33.000 km qu’il devrait avoir complété au bout de trois ans.

Son improbable aventure et son look très similaire à celui de Forest Gump font sensation sur les réseaux sociaux sous le nom « Run Robla Run – Going The Distance« . Il profite de cette notoriété pour lever des fonds au profit de deux causes qui lui sont chères : peace direct et le world widelife fund.