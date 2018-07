Dix ans après la mort d’Heath Ledger, Michelle Williams révèle un grand secret

Il y a 10 ans, l’acteur Heath Ledger mourait tragiquement d’une intoxication médicamenteuse. Michelle Williams, son ex-femme, a révélé avoir retrouvé l’amour.

Dans une longue interview accordée à Vanity Fair, l’actrice de 37 ans a révélé s’être mariée en secret. Elle a dit « oui » à Phil Elverum, membre du groupe de rock The Microphones.

Michelle Williams, qui s’est fait connaître grâce à son rôle dans la série « Dawson », a confié qu’après la mort d’Heath Ledger, elle n’avait jamais « abandonné l’amour ». « J’ai toujours dit à Matilda (leur fille, ndlr.) : Ton père m’aimait bien avant que quelqu’un me trouve talentueuse, ou belle, ou bien avant mes jolis vêtements. »

« Me sentir libre »

L’actrice n’avait jamais parlé publiquement de sa relation avec Phil Elverum auparavant mais pense désormais que son histoire pourrait aider des personnes ayant vécu la même tragédie qu’elle. « La façon dont il m’aime est la façon dont je veux vivre ma vie. Je travaille pour être libre et être dans le moment. J’éduque Matilda pour qu’elle se sente libre d’être elle-même et je suis finalement aimée par quelqu’un qui me permet de me sentir libre. »

Phil Elverum a lui aussi connu un terrible drame dans sa vie. Sa femme est décédée d’un cancer du pancréas en 2016, juste après la naissance de leur petite fille.