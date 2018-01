Tout l’argent du monde: l’écart de salaire entre Michelle Williams et Wahlberg scandalise

L’écart de salaire entre Mark Wahlberg, payé 1.500 fois plus que Michelle Williams, sa co-star du dernier Ridley Scott « Tout l’argent du monde », faisait scandale mercredi aux Etats-Unis. Le réalisateur vedette a dû retourner dans l’urgence des portions entières de son dernier drame quelques semaines avant sa sortie programmée pour Noël, afin d’en expurger Kevin Spacey, qui tenait l’un des rôles principaux et a été accusé par de multiples hommes d’agression sexuelle et harcèlement. Il a été remplacé au pied levé par Christopher Plummer.

D’après le quotidien USA Today, la comédienne de 37 ans, nommée aux Golden Globes pour son rôle dans le film, n’a touché que 80 dollars par jour pendant que les scènes avec Plummer étaient retournées, soit un total de moins de 1.000 dollars. Mark Wahlberg a quant à lui été payé…1,5 million de dollars, d’après le quotidien. L’affaire faisait partie des hashtags les plus utilisés mercredi sur le réseau social Twitter.

L’actrice et militante Amber Tamblyn a qualifié l’écart « de totalement inacceptable » tandis que le producteur Judd Apatow a jugé l’affaire « tellement tordue que c’est dur à croire ». L’actrice Mia Farrow a qualifié « d’outrageusement injuste » la situation.

Michelle Williams avait préalablement dit à USA Today qu’elle appréciait les effort de Ridley Scott pour retourner les scènes du film sans Kevin Spacey – et le sauver d’un naufrage de relations publiques. Elle avait ajouté qu’ils « pouvaient avoir mon salaire ».

Ridley Scott, l’un des réalisateurs les plus respectés d’Hollywood, avait quant à lui assuré que ses acteurs avaient retourné les scènes « pour rien » sur dix jours en novembre. D’après USA Today, Wahlberg a ensuite négocié « une rémunération ».

