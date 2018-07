Les créateurs de l’application mobile Pokémon Go préparent une adaptation animée du jeu Ingress, attendue pour le mois d’octobre prochain sur la plateforme Netflix.

Il y a deux ans, les petites créatures de Nintendo ont envahi nos smartphones avec le jeu mobile en réalité augmentée ‘Pokémon Go’. Cette création dérivée de la franchise nippone aurait depuis rapporté plus de 1,8 millard de dollars à Niantic, le studio à l’origine du jeu. L’entreprise californienne souhaite maintenant étendre ses activités et vient d’entrer en négociations avec Netflix pour adapter en série l’une des œuvres majeures de son catalogue.

L’opus, qui va faire l’objet de cette adaptation animée, est Ingress, un jeu de localisation multijoueur, qui en réalité a été le premier carton des studios Niantic avant l’arrivé de Pokemon Go. Dans ce jeu, les gamers peuvent interagir et effectuer des actions en fonction de l’endroit où ils se trouvent. Les studios américains préparent actuellement une suite au jeu : Ingress Prime, et l’adaptation animée du premier opus accompagnera sa sortie. Niantic, Netflix et Fuji TV ont convaincu Crafter de prendre en charge l’animation de la série.