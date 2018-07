Pour sa nouvelle vidéo, la chaîne Youtube Belge WouldYouReact a abordé le thème de la solitude dans les maisons de retraite.

Ce 5 juillet, l’Enquête nationale du bonheur 2018 a révélé que près de la moitié des Belges (46%) déclaraient se sentir seuls. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont avant tout les jeunes adultes, âgés entre 20 et 34 ans, qui se sentent seuls (54,5 %). Pour sa 60e expérience sociale, Jonathan de la chaîne YouTube « Would You React ? » a décidé d’aborder la solitude, et plus particulièrement celle des personnes âgées dans les maisons de retraite.

Des jeunes à la rencontre des seniors

« D’un côté, il y a les personnes âgées qui se sentent seules et de l’autre, il y a vous, la jeunesse, qui parfois pouvez aussi vous sentir seul », explique Jonathan, face caméra, à ses 573.000 abonnés sur YouTube. Pour cette nouvelle vidéo, une quinzaine de participants se sont portés volontaires pour passer quelques heures dans un home et aller à la rencontre des pensionnaires.

« Un échange positif, peu connu et peu développé »

Pendant près de 10 minutes, la vidéo compile ces rencontres et ces moments de partage et d’échanges intergénérationnels. « La solitude est partout dans notre société. Le message de notre vidéo est que des connexions peuvent se faire entre la jeunesse qui se sent seule derrière ses écrans et les seniors qui se sentent seuls dans leurs chambres. L’échange intergénérationnel est un échange positif, peu connu et peu développé. Peu d’entre nous savons par exemple que la plupart des homes sont dans l’attente de recevoir la venue de voisins, d’inconnus, d’écoles, de musiciens,… pour venir offrir de leur temps aux résidents ! », explique Jonathan.

Dans le cadre de cette vidéo, l’équipe de Would You React ? a créé une carte interactive qui référence les maisons de retraite en Belgique qui acceptent d’ouvrir leurs portes à celles et ceux qui souhaitent passer du temps avec les personnes âgées.