L’éruption spectaculaire du volcan Kilauea, l’un des plus actifs au monde, a provoqué des coulées de lave rougeoyante jusque dans les zones d’habitation, poussant des milliers d’habitants de Hawaï à fuir.

Le gouverneur de Hawaï David Ige a déclaré l’état d’urgence afin de pouvoir mobiliser tous les services et les fonds d’urgence de l’Etat liés aux catastrophes naturelles. Des « vapeurs et de la lave se sont échappées par une fissure dans la zone de Mohala Street« , a écrit la Défense civile locale sur son compte Facebook, un responsable local précisant qu’environ 10.000 personnes habitent la zone concernée par les évacuations. 770 bâtiments et 1.700 personnes sont sous le coup d’évacuations obligatoires.



Deux centres d’accueil ont pour l’instant été ouverts pour accueillir les évacués. Le gouverneur a appelé l’armée de réserve (National Guard) pour aider aux opérations de secours.

Des responsables de l’Institut américain de géologie chargés de l’Observatoire volcanologie d’Hawaï, surveillaient et évaluaient avec des moyens terrestres et aériens l’importance de l’éruption qui s’est déclarée à 16h45 locales. Plusieurs séismes ont été ressentis. « Ca met à bout« , « c’est comme si toute la maison tremblait. Comme si quelqu’un qui fait 160 kilos venait dans mon salon et n’arrêtait pas de sauter« , a décrit à la chaîne locale KHON Carol Shepard, une résidente.

Les autorités d’Hawaï ont prévenu que l’éruption pouvait contenir des « concentrations potentiellement létales de dioxyde de soufre« .