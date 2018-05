Hawaï va interdire les crèmes solaires nocives pour les coraux

C’est une grande première dans le monde. Hawaï va bientôt interdire les crèmes solaires contenant de l’oxybenzone et l’octinoxate, deux substances nocives pour les coraux.

Ce n’est pas nouveau, les crèmes solaires sont un véritable poison pour les poissons et pour l’environnement. Selon les estimations, entre 6.000 et 14.000 tonnes de crème solaire se retrouvent chaque année dans les récifs coralliens. Dispersés dans l’eau, certains composants chimiques causent des dégâts considérables à la vie marine, aux poissons comme aux coraux.

Malgré les effets nocifs des crèmes solaires sur l’environnement, jusqu’à présent aucun Etat n’avait pris la décision de les interdire, et ce, notamment à cause de la pression des grands groupes industriels. Pourtant, ce mardi 1er mai, Hawaï a franchi une étape importante pour protéger ses coraux.

Avec 76 votes pour et seulement 4 votes contre, le Sénat a voté une loi interdisant les crèmes solaires contenant de l’oxybenzone et l’octinoxate. Ces deux substances, présentes dans plus de 3.500 produits de protection contre le soleil, ont été épinglées par une étude pour les effets dévastateurs sur les fonds marins.

We passed SB2571 which bans the sale of sunscreen with oxybenzone and octinoxate which harms our coral reefs. Hawaii is the first state in the nation to pass a measure of this magnitude. The world was watching. We delivered. Preserve and protect our ocean environment! pic.twitter.com/fiPSuiarBI

— Will Espero (@WillEspero) April 28, 2018