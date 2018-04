L’apithérapie, quand les abeilles font des miracles

Pendant dix semaines, Metro vous présente un type de thérapie alternative visant à se sentir mieux dans son corps et à soigner certaines pathologies sans passer par la médication classique. Cette semaine: l’apithérapie.

Qu’est-ce que c’est?

L’apithérapie (du mot latin «apis» signifiant abeille) consiste à utiliser les produits de la ruche, comme le miel, la propolis (une substance composée de résine et de cire), le pollen, la gelée royale ou encore le venin à des fins thérapeutiques et diététiques. L’apithérapie est une pratique très ancienne, elle remonte à l’apiculture elle-même, qui date de la préhistoire. Les bienfaits de ces produits n’ont pas été prouvés scientifiquement mais leurs usages sont reconnus depuis longtemps.

Comment ça marche?

L’application la plus thérapeutique est celle du venin d’abeilles, qui soigne les rhumatismes, l’arthrite chronique et certaines maladies inflammatoires. La méthode traditionnelle consiste à déposer des abeilles vivantes sur le corps, au niveau des zones douloureuses. Mais le venin peut aussi être injecté par seringue, et dilué, ce qui permet de ne pas tuer l’animal. Pour une tendinite par exemple, deux à trois séances de dix piqûres suffiraient. Mais pour une pathologie plus grave, cela peut être beaucoup plus long.

Concernant les autres bienfaits des produits de la ruche, le miel et la propolis (reconnue comme médicament) sont utilisés pour leurs effets cicatrisants. Le miel est aussi une source alimentaire d’antioxydants et a un effet prébiotique, donc bon pour notre flore intestinale. Mais attention aux caries!

La gelée royale possèderait quant à elle beaucoup d’effets bénéfiques. Elle est notamment un véritable stimulant et fortifiant pour les défenses immunitaires et prévient les maladies dégénératives. Le pollen, frais, ou sec et dilué, constitue pour sa part un complément alimentaire. C’est un bon tonique pour ceux qui se sentent faibles ou épuisés. On se demande comment de si petites bêtes peuvent produire autant de produits miraculeux!

Où trouver ces produits?

Il est très facile de se procurer du miel et même du pollen en grande surface. En ce qui concerne la gelée royale, la propolis et le venin d’abeilles, mieux vaut se rendre en pharmacie. Vous pouvez également aller directement chez le producteur. Il est toujours impératif de se renseigner avant de tester l’un ou l’autre produit. Avant d’entreprendre une thérapie au venin d’abeille par exemple, il est évidemment indispensable de subir un test d’allergie.